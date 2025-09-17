17 сентября 2025

В Тюмени изменят маршруты автобусов

В Тюмени перекроют проезд по Пархоменко и изменят маршрут семи автобусов
© Служба новостей «URA.RU»
Автобусы будут объезжать перекрытый участок
Автобусы будут объезжать перекрытый участок Фото:

В Тюмени семь автобусных маршрутов будут следовать по новой траектории до 30 сентября. Все из-за перекрытия проезда на улице Пархоменко. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«С 17 по 30 сентября маршруты № 2, 57, 57д, 71, 76, 79, 86 будут следовать в объезд перекрытого участка на улице Пархоменко. В районе дома №50 проводят аварийные работы», — рассказали в мэрии.

Актуальное расписание тюменцы могут узнать в приложении «Тюменский транспорт» или по номеру 8-800-250-0722. Новая маршрутная схема — на картинке ниже.

Схема движения автобусов на время работ
Схема движения автобусов на время работ
Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
