В Тюмени изменят маршруты автобусов

Автобусы будут объезжать перекрытый участок
В Тюмени семь автобусных маршрутов будут следовать по новой траектории до 30 сентября. Все из-за перекрытия проезда на улице Пархоменко. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.
«С 17 по 30 сентября маршруты № 2, 57, 57д, 71, 76, 79, 86 будут следовать в объезд перекрытого участка на улице Пархоменко. В районе дома №50 проводят аварийные работы», — рассказали в мэрии.
Актуальное расписание тюменцы могут узнать в приложении «Тюменский транспорт» или по номеру 8-800-250-0722. Новая маршрутная схема — на картинке ниже.
Схема движения автобусов на время работ
