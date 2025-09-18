На промышленно-энергетическом форме TNF презентовали главное сладкое угощение — торт с орнаментом тюменского ковра. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. Изначально гости события увидели белый то ли торт, то ли рулет, но в процессе десерт приобрел нужные очертания.
«Торт выставили на улице, он полностью покрыт белым кремом, узкий и длинный. Создали его кондитеры компании „Максим“. Рядом с десертом выставили тарелки с украшениями, которыми гости „разрисовали“ кондитерское изделие», — сообщил журналист.
Как пояснили создатели десерта, для того, чтобы понять, как придать торту колорита, они получили исторический экскурс в музее Словцова. А само изделие изготавливали на протяжении двух дней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На промышленно-энергетическом форме TNF презентовали главное сладкое угощение — торт с орнаментом тюменского ковра. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. Изначально гости события увидели белый то ли торт, то ли рулет, но в процессе десерт приобрел нужные очертания. «Торт выставили на улице, он полностью покрыт белым кремом, узкий и длинный. Создали его кондитеры компании „Максим“. Рядом с десертом выставили тарелки с украшениями, которыми гости „разрисовали“ кондитерское изделие», — сообщил журналист. Как пояснили создатели десерта, для того, чтобы понять, как придать торту колорита, они получили исторический экскурс в музее Словцова. А само изделие изготавливали на протяжении двух дней.