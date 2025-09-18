То ли торт, то ли ковер: на TNF презентовали главное сладкое угощение. Фото, видео

На форуме TNF презентовали торт в виде тюменского ковра
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торт-ковер украшали прямо на месте
Торт-ковер украшали прямо на месте Фото:

На промышленно-энергетическом форме TNF презентовали главное сладкое угощение — торт с орнаментом тюменского ковра. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. Изначально гости события увидели белый то ли торт, то ли рулет, но в процессе десерт приобрел нужные очертания.

«Торт выставили на улице, он полностью покрыт белым кремом, узкий и длинный. Создали его кондитеры компании „Максим“. Рядом с десертом выставили тарелки с украшениями, которыми гости „разрисовали“ кондитерское изделие», — сообщил журналист.

Как пояснили создатели десерта, для того, чтобы понять, как придать торту колорита, они получили исторический экскурс в музее Словцова. А само изделие изготавливали на протяжении двух дней.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На промышленно-энергетическом форме TNF презентовали главное сладкое угощение — торт с орнаментом тюменского ковра. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. Изначально гости события увидели белый то ли торт, то ли рулет, но в процессе десерт приобрел нужные очертания. «Торт выставили на улице, он полностью покрыт белым кремом, узкий и длинный. Создали его кондитеры компании „Максим“. Рядом с десертом выставили тарелки с украшениями, которыми гости „разрисовали“ кондитерское изделие», — сообщил журналист. Как пояснили создатели десерта, для того, чтобы понять, как придать торту колорита, они получили исторический экскурс в музее Словцова. А само изделие изготавливали на протяжении двух дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...