На форуме TNF презентовали торт в виде тюменского ковра

Торт-ковер украшали прямо на месте Фото: Никита Сабашников © URA.RU

На промышленно-энергетическом форме TNF презентовали главное сладкое угощение — торт с орнаментом тюменского ковра. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. Изначально гости события увидели белый то ли торт, то ли рулет, но в процессе десерт приобрел нужные очертания.

«Торт выставили на улице, он полностью покрыт белым кремом, узкий и длинный. Создали его кондитеры компании „Максим“. Рядом с десертом выставили тарелки с украшениями, которыми гости „разрисовали“ кондитерское изделие», — сообщил журналист.

Как пояснили создатели десерта, для того, чтобы понять, как придать торту колорита, они получили исторический экскурс в музее Словцова. А само изделие изготавливали на протяжении двух дней.