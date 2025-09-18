Мизулина резко ответила на предложение депутата отключать интернет на неделю

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина резко раскритиковала предложение депутата Госдумы о временном отключении интернета в России. Идея о введении интернет-«каникул» — от одного дня до недели — ранее прозвучала от парламентария, который считает, что это поможет россиянам беречь здоровье и снизить психологическую нагрузку.
«Про людей, которые пользуются интернетом для работы или просто через него заходят в электронный дневник, видимо, забыли. Ленин интернетом не пользовался и нам не надо?» — написала Мизулина в своем telegram-канале.
Ранее в Госдуме предложили реализовать отключение интернета поэтапно: сначала на день, затем на два, а после — на выходные. По его мнению, ограничение доступа к сети поможет россиянам сохранить зрение, нервы и финансы, а также снизить риски психических расстройств. В то же время инициатива вызвала широкий общественный резонанс и критику со стороны экспертов и пользователей, которые отмечают, что интернет стал неотъемлемой частью жизни и экономики.
