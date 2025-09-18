«Невыгодно торговать»: что происходит с магазинами «Фасоль» в Екатеринбурге, которые закрывают в России

В Екатеринбурге закрылся магазин продуктовой сети «Фасоль», которую в России развивает немецкий ритейлер Metro. В целом по стране, подсчитали аналитики Infoline, с 2024 года закрылось почти 9% магазинов, приводят данные в «Ъ». Корреспондент URA.RU узнал у продавцов одного из магазинов, как обстоят дела, и сравнил цены на продукты с популярными сетевыми супермаркетами.
«По Екатеринбургу у нас пока тишина, не было информации. Один магазин закрылся, там невыгодно было торговать, который на Малышева был, они переехали на Сурикова», — рассказали в магазине. По словам сотрудницы, после переезда у владельца точки ситуация не улучшилась, и там вновь якобы готовятся к закрытию. Судя по информации в сервисе «Яндекс Карты», на данный момент в городе работают 12 магазинов сети.
Магазины «Фасоль» представляют собой формат «у дома», а принадлежат разным владельцам, так как сеть является франшизой. Ближайшими конкурентами сети могут быть супермаркеты «Магнит», «Магнит у дома», магазины «Жизньмарт», супермаркеты, относящиеся к сети X5 Group, например, «Пятерочка».
Сравнивая стоимость товаров, выяснилось, что цены на некоторые товары практически не отличаются. Например, макароны в «Фасоли» продают за 67 рублей, а в «Пятерочке» та же самая пачка стоит 64,99 рубля. Лапша быстрого приготовления в «Фасоли» стоит 29 рублей — столько же, сколько в «Пятерочке».
Значительно выделились цены на сыр. Так, плавленый в «Фасоли» можно купить за 183 рубля, а в «Перекрестке» — за 159,99 рубля. Молотый кофе популярной марки в «Магните» продают за 649,99 рубля, а в «Фасоли» — за 843 рубля.
