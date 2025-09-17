17 сентября 2025

В ХМАО под суд пойдут подростки, которые избили полицейских

Подросткам грозит уголовная ответственность за нападение на полицейских
Нефтеюганский районный суд начал рассматривать дело об избиении подростками полицейских. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судов Югры.

«Нефтеюганском районном суде рассматривается уголовное дело. Двое юных жителей Нефтеюганска (2007 и 2008 года рождения) обвиняются в применении физической силы к представителям власти — сотрудникам полиции», — сообщили агентству в пресс-службе.

В июле 2025 года суд Нефтеюганска отправил под арест подростков, которые набросились с кулаками на полицейских. Им грозит уголовная ответственность по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

