Суд ХМАО отправил под домашний арест подростков, избивших полицейских

© Служба новостей «URA.RU»
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Судья отправил под домашний арест подростков, которые напали на полицейских
Судья отправил под домашний арест подростков, которые напали на полицейских Фото:

Суд Нефтеюганска отправил под домашний арест подростков, которые набросились с кулаками на полицейских. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста», — рассказал источник. В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Оба молодых человека, ставшие фигурантами уголовного дела о нападении на полицейских, отличались сложным характером и конфликтным поведением. По словам собеседника URA.RU, они не раз оказывались в центре разного рода скандалов и инцидентов. «Они постоянно попадали в передряги. То, что они рано или поздно поимеют проблемы с законом, было лишь вопросом времени», — отметил источник.

Ранее URA.RU писало, что глава следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался избиением полицейских в ХМАО. Он поручил главе СК РФ по региону Михаилу Мокшину доложить о ходе расследования дела.

URA.RU запросило комментарий в суде Нефтеюганска. На момент публикации ответ не поступил.

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Суд Нефтеюганска отправил под домашний арест подростков, которые набросились с кулаками на полицейских. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста», — рассказал источник. В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Оба молодых человека, ставшие фигурантами уголовного дела о нападении на полицейских, отличались сложным характером и конфликтным поведением. По словам собеседника URA.RU, они не раз оказывались в центре разного рода скандалов и инцидентов. «Они постоянно попадали в передряги. То, что они рано или поздно поимеют проблемы с законом, было лишь вопросом времени», — отметил источник. Ранее URA.RU писало, что глава следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался избиением полицейских в ХМАО. Он поручил главе СК РФ по региону Михаилу Мокшину доложить о ходе расследования дела. URA.RU запросило комментарий в суде Нефтеюганска. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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