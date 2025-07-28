Суд ХМАО отправил под домашний арест подростков, избивших полицейских

Суд Нефтеюганска отправил под домашний арест подростков, которые набросились с кулаками на полицейских. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста», — рассказал источник. В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Оба молодых человека, ставшие фигурантами уголовного дела о нападении на полицейских, отличались сложным характером и конфликтным поведением. По словам собеседника URA.RU, они не раз оказывались в центре разного рода скандалов и инцидентов. «Они постоянно попадали в передряги. То, что они рано или поздно поимеют проблемы с законом, было лишь вопросом времени», — отметил источник.
Ранее URA.RU писало, что глава следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался избиением полицейских в ХМАО. Он поручил главе СК РФ по региону Михаилу Мокшину доложить о ходе расследования дела.
URA.RU запросило комментарий в суде Нефтеюганска. На момент публикации ответ не поступил.
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