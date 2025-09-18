Путин раскрыл количество военных ВС РФ в зоне СВО

Путин: в зоне спецоперации на Украине находится более 700 тысяч военных
Свыше 700 российских военных находится в зоне СВО, заявил Путин
Свыше 700 российских военных находится в зоне СВО, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации в настоящее время находится свыше 700 тысяч военнослужащих ВС РФ. Об этом в ходе встречи с лидерами парламентских фракций рассказал президент РФ Владимир Путин.

«На линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находятся», — заявил Путин. Трансляцию встречи ведет официальный telegram-канал Кремля. 

Ранее президент РФ предложил выдвигать участников СВО на руководящие посты, назвав их «нашей сменой» и наследниками защитников Отечества. Он подчеркнул важность постоянной поддержки бойцов и их семей, отметив, что они сражаются за будущее России.

