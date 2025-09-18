Путин раскрыл количество военных ВС РФ в зоне СВО

В зоне спецоперации в настоящее время находится свыше 700 тысяч военнослужащих ВС РФ. Об этом в ходе встречи с лидерами парламентских фракций рассказал президент РФ Владимир Путин.
«На линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находятся», — заявил Путин. Трансляцию встречи ведет официальный telegram-канал Кремля.
Ранее президент РФ предложил выдвигать участников СВО на руководящие посты, назвав их «нашей сменой» и наследниками защитников Отечества. Он подчеркнул важность постоянной поддержки бойцов и их семей, отметив, что они сражаются за будущее России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.