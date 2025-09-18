Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией

Путин обсудит с главой МВД идею по борьбе с нелегальной миграцией
Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу о привлечении ветеранов специальной военной операции к работе в сфере миграционной политики. Об этом он заявил на встрече с главами политических фракций.

«По работе в системе МВД, в том числе в области миграционной политики — конечно, почему нет», — заявил Путин. Трансляцию встречи вел официальный telegram-канал Кремля. Глава государства выразил готовность обсудить данный вопрос с министром внутренних дел. Путин отметил, что такой подход соответствует ранее озвученной идее привлечения ветеранов к государственной службе, включая силовые структуры.

Ранее президент уже высказывался о важности интеграции участников специальной военной операции в систему государственного управления. Эта инициатива продолжает ряд мер по социальной и профессиональной адаптации ветеранов после их возвращения к гражданской жизни.

