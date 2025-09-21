21 сентября 2025

Певица МакSим отреагировала на танцы снайперов на своем концерте в Ставрополе

Певица МакSим (Марина Максимова — наст. имя) оценила завирусившиеся видео со своего концерта на Дне города Ставрополя. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что на крыше здания правительства края танцуют снайперы. В беседе с URA.RU исполнительница заявила, что царившая на концерте атмосфера могла заставить танцевать любого. 

«На вчерашнем Дне города в Ставрополе танцевали все, и это неудивительно! На наших концертах всегда царит атмосфера бесконечного добра и мира. Даже если бы среди зрителей нашелся нарушитель, думаю, он бы первый пустился в пляс», — пошутила исполнительница.

Концерт задержался из-за погодных условий, так как буквально за несколько часов пришло штормовое предупреждение. Несмотря на это, никто из зрителей не ушел с мероприятия. В итоге более 12 тысяч человек наслаждались часовой программой МакSим.

Певица МакSим — любимица разной публики. Ее хит «Знаешь ли ты» стал неофициальным гимном футбольных фанатов «Спартака». Все из-за случайного исполнения песни болельщиками на матче в Казани в 2014 году. Трогательные строки не оставили равнодушными суровых мужчин.

