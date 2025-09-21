21 сентября 2025

Движение метро на Калужско-Рижской линии осложнилось из-за человека на путях

© Служба новостей «URA.RU»
Человек на путях метро замедлил движение поездов в Москве
Человек на путях метро замедлил движение поездов в Москве Фото:

На центральном участке Калужско-Рижской линии московского метро были временно увеличены интервалы движения поездов. Причиной стало нахождение постороннего человека на путях. Об этом сообщает telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

«На центральном участке Калужско-Рижской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за нахождения человека на пути», — говорится в сообщении дептранса. Подробности пока не раскрываются. 

Ранее похожий инцидент произошел в Нижнем Новгороде на станции метро «Двигатель Революции», где пассажир упал на пути перед прибывающим поездом, что привело к остановке движения и отключению электричества на станции. Информация о состоянии пострадавшего тогда не раскрывалась. Подобные случаи приводят к временным сбоям в работе метрополитена и требуют оперативного реагирования служб.

© Служба новостей «URA.RU»
