Мужчина упал под поезд в метро в Нижнем Новгороде, движение встало

Мужчина упал под поезд в метро
Мужчина упал под поезд в метро

На станции метро «Двигатель Революции» в Нижнем Новгороде пассажир упал на пути перед прибывающим поездом. Об этом сообщают telegram-каналы. В результате происшествия движение поездов по линии временно остановлено, на самой станции отключено электричество.

«Человек упал под поезд на станции метро „Двигатель Революции“... Поезда сейчас встали, на самой станции выключили свет», — пишет telegram-канал «Новости Нижнего Новгорода». О состоянии пострадавшего информации пока нет.

