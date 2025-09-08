Мужчина упал под поезд в метро в Нижнем Новгороде, движение встало

Мужчина упал под поезд в метро
На станции метро «Двигатель Революции» в Нижнем Новгороде пассажир упал на пути перед прибывающим поездом. Об этом сообщают telegram-каналы. В результате происшествия движение поездов по линии временно остановлено, на самой станции отключено электричество.
«Человек упал под поезд на станции метро „Двигатель Революции“... Поезда сейчас встали, на самой станции выключили свет», — пишет telegram-канал «Новости Нижнего Новгорода». О состоянии пострадавшего информации пока нет.
