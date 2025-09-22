Следствие поставило точку в деле убийства троих детей в Красноярском крае

Жительницу Канска, обвиняемую в убийстве троих детей, признали невменяемой
СК признали невменяемой мать, убившую троих детей
Жительница Канска Валентина Мытько, обвиняемая в убийстве троих своих детей, была признана невменяемой на момент совершения преступления. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«... у женщины диагностировано хроническое психическое расстройство, что лишало ее ... осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного по статье об убийстве малолетних. Преступление произошло весной 2025 года в одной из квартир Канска. Валентина Мытько задушила четырехлетнюю дочь, затем топором нанесла ей один удар в левую подключичную область. Также она причинила множественные удары топором по голове и телу семи месячному сыну и восьмилетнему сыну, вернувшемуся из школы. После чего сама обратилась за медицинской помощью. Женщину задержали и поместили на принудительное лечение в специализированное медицинское учреждение.

