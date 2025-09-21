В Челябинской области впервые провели операцию пересадки почки от ребенка его родителю. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, 30-летний житель Магнитогорска Александр Шишигин стал донором для матери.
«Родственная трансплантация — всегда сложная и ответственная операция. Мы отвечаем за жизнь двух пациентов одновременно. Тем более, в таком случае, как сегодня. Операция прошла штатно», — привели в минздраве слова завотделением трансплантации почки и поджелудочной железы федерального центра НМИЦ ТИО им. Шумакова Джабраила Сайдулаева.
Процедура прошла на двух операционных столах: на одном изъяли орган, на другом его пересадили. Между изъятием и пересадкой почка прошла подготовку. Медики выделили все крупные и мелкие сосуды для оптимального соединения с организмом реципиента.
«Сейчас золотым стандартом считается изъятие органа малоинвазивно, с помощью лапароскопической операции. Через небольшие проколы почка отделяется, перекрывается кровоток в окружающих ее сосудах, и почка извлекается через небольшой разрез», — заметил руководитель областного центра трансплантологии Александр Полторак.
Мать донора Ольга длительное время находилась на диализе и страдала от хронической болезни почек. В течение более десяти лет женщина ежедневно сталкивалась с необходимостью проходить длительные процедуры в больнице, но ее здоровье стало еще более неустойчивым. Сложные обстоятельства стали поводом для семьи обратиться к родственной трансплантации.
История трансплантации в Челябинской области насчитывает более десяти лет. Главврач Челябинской областной клинической больницы Дмитрий Альтман заметил, что проведенная операция интересна еще и тем, что обычно бывает иначе: родители передают органы для продления жизни своему ребенку, а не наоборот.
