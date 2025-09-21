На автотрассе в Ханты-Мансийском районе произошла смертельная авария. Столкнулись легковой Hyundai и грузовик MAN. Водитель легковушки погиб, сообщила Госавтоинспекция Югры.
«На 83 км автодороги „Иртыш“ 38-летний водитель „Hyundai“, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении „MAN“ под управлением 47-летнего водителя. В результате ДТП водитель легкового авто погиб, а три его пассажира получили травмы, в том числе два ребенка», — указано в публикации ведомства в telegram-канале.
Пострадавшие находятся в больнице. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Причины и обстоятельства аварии выясняют специалисты.
Ранее URA.RU писало , что на трассе под Нижневартовском (ХМАО) из-за ДТП встало движение. Ожидание возобновления движения затягивается почти на час.
Автор видео: telegram-канал Госавтоинспекции Югры
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!