21 сентября 2025

Ученый ПНИПУ дал прогноз на первый снег в Пермском крае

Синоптик ПНИПУ Симакин: первый снег в Пермском крае ожидается с 27 сентября
Он ожидается преимущественно в северо-восточных и восточных районах региона
Он ожидается преимущественно в северо-восточных и восточных районах региона

В Пермском крае ожидается первый снег уже в ближайшие выходные — 27 и 28 сентября. Об этом URA.RU рассказал эксперт в области метеорологии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Максим Симакин.

«Погодные условия в регионе на текущей неделе будут формироваться под влиянием череды циклонов, приходящих с акватории северной Атлантики и южной части Европейской территории России. Согласно предварительным прогнозам, 27 сентября ожидается прохождение атмосферного вихря, который приведет к интенсивному поступлению холодного воздуха на территорию Урала. Ночные температуры опустятся до -2...+3 градусов, а дневные значения будут колебаться в пределах +3...+8 градусов», — отметил метеоролог. 

Одновременно с этим через регион пройдет фронтальный раздел. Это создаст благоприятные условия для образования переохлажденных осадков и выпадения первого снега, преимущественно в северо-восточных и восточных районах Пермского края.

