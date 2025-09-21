Красотка из Екатеринбурга удивила всех на шоу с беспощадными испытаниями

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию из Екатеринбурга Анжелика Тиманина обошла 107 спортсменов на шоу «Титаны». Девушка преодолела испытание с динамическим висом и вошла в четверку лучших.
«У меня поднялся женский боевой дух. Я поняла, что должна еще держаться, чтобы доказать, что девчонки не так просты, как кажется! Мы можем все! Я видела удивление в глазах ребят», — поделилась Тиманина.
Также свою силу показали и другие спортсмены из Екатеринбурга — олимпийский чемпион по гребле на байдарках Юрий Постригай и чемпион Олимпийских игр, мира, Европы и России по спортивной гимнастике Давид Белявский. Они смогли провисеть дольше всех на динамическом висе среди своей группы.
Третий сезон «Титанов» стартовал на ТНТ 21 сентября. На проекте задания участникам придумывает искусственный интеллект, а победителя ждет приз в 10 млн рублей.
