21 сентября 2025

Красотка из Екатеринбурга удивила всех на шоу с беспощадными испытаниями

Синхронистка Тиманина из Екатеринбурга обошла 107 спортсменов на шоу «Титаны»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Анжелика Тиманина вошла в топ лучших участников
Анжелика Тиманина вошла в топ лучших участников Фото:

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию из Екатеринбурга Анжелика Тиманина обошла 107 спортсменов на шоу «Титаны». Девушка преодолела испытание с динамическим висом и вошла в четверку лучших.

«У меня поднялся женский боевой дух. Я поняла, что должна еще держаться, чтобы доказать, что девчонки не так просты, как кажется! Мы можем все! Я видела удивление в глазах ребят», — поделилась Тиманина.

Также свою силу показали и другие спортсмены из Екатеринбурга — олимпийский чемпион по гребле на байдарках Юрий Постригай и чемпион Олимпийских игр, мира, Европы и России по спортивной гимнастике Давид Белявский. Они смогли провисеть дольше всех на динамическом висе среди своей группы.

Третий сезон «Титанов» стартовал на ТНТ 21 сентября. На проекте задания участникам придумывает искусственный интеллект, а победителя ждет приз в 10 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию из Екатеринбурга Анжелика Тиманина обошла 107 спортсменов на шоу «Титаны». Девушка преодолела испытание с динамическим висом и вошла в четверку лучших. «У меня поднялся женский боевой дух. Я поняла, что должна еще держаться, чтобы доказать, что девчонки не так просты, как кажется! Мы можем все! Я видела удивление в глазах ребят», — поделилась Тиманина. Также свою силу показали и другие спортсмены из Екатеринбурга — олимпийский чемпион по гребле на байдарках Юрий Постригай и чемпион Олимпийских игр, мира, Европы и России по спортивной гимнастике Давид Белявский. Они смогли провисеть дольше всех на динамическом висе среди своей группы. Третий сезон «Титанов» стартовал на ТНТ 21 сентября. На проекте задания участникам придумывает искусственный интеллект, а победителя ждет приз в 10 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...