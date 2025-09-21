21 сентября 2025
20 сентября 2025

В ХМАО врачи провели сложную операцию на сосудах мозга через глаз. Фото

В ХМАО хирурги прооперировали сосуды мозга пациентки через глаз
В ХМАО врачи провели операцию на мозге через глаз
В ХМАО врачи провели операцию на мозге через глаз Фото:

В травматологической больнице Сургута (ХМАО) впервые провели сложную операцию на сосудах головного мозга через глазницу. Они обнаружили у пациентки редкую патологию, которая мешала работе зрительного нерва, поэтому у женщины опух глаз, сообщили в медучреждении.

«71-летнюю женщину госпитализировали в травматологическую больницу с ушибом бедра. В стационаре врачи заметили воспаленный, отекший глаз и выпяченное глазное яблоко и распознали редкую аномалию — артериовенозную фистулу сосуда головного мозга. Из-за анатомических особенностей пациентки проход инструмента через лицевую вену или глубокие вены основания черепа был невозможен, поэтому впервые в своей клинической практике применили трансорбитальный доступ», — сообщил telegram-канал Сургутской травматологической больницы.

Обычно такие операции делают через вену на шее, но такой способ не подошел из-за особенностей строения сосудов у пациентки. Операция проходила рядом с важными нервами и сосудами глаза, поэтому врачи использовали специальное оборудование для навигации.

Во время вмешательства врачи перекрыли патологический сосуд с помощью специальных микроспиралей и материалов, чтобы кровь шла по правильному пути. После операции пациентку наблюдал нейрохирург вместе с реабилитологами. Женщина быстро пошла на поправку: у нее прошли отеки, а глаз вернулся в нормальное положение. По данным больницы, это первый случай в регионе, когда для лечения такой сосудистой патологии головного мозга использовали доступ именно через глазницу.

Ранее URA.RU писало, что в Югре врачи «Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» провели сразу две сложные операции на открытом сердце 68-летней женщине. Медики выполнили протезирование аортального клапана и аортокоронарное шунтирование.

