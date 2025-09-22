Мэр Владимира обвиняется в получении взятки

Срочная новость
Мэру города Владимир Дмитрию Наумову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. «Следствием установлено, что фигурант в целях обогащения вступил с двумя жителями Московской области в сговор, пообещав оказать содействие в их незаконной похоронной деятельности, осуществляемой во Владимире.» Об этом сообщает СК.
