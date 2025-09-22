В ХМАО провайдеры резко подняли абонплату за интернет

Интернет в Югре подорожал почти на 10%
Интернет в Югре подорожал почти на 10%

Абонплата за интернет в Югре выросла примерно на 10% за год. В среднем по региону стоимость почти добралась до тысячи рублей, сообщает Росстат.

«Средняя абонентская плата за доступ к сети интернет в месяц в Ханты-Мансийском автономном округе в августе составила 970,82 рублей. Год назад цена была на уровне 886,42 рублей. Рост составил 9,5%», следует из данных службы статистики, которые есть в распоряжении URA.RU.

Больше всего за интернет приходится платить сургутянам. Средний ценник в городе сейчас около 1016 рублей в месяц. Немного меньше абонентская плата в Нижневартовске — примерно 942 рубля.

Меньше всего среди крупнейших городов Югры тарифы в Ханты-Мансийске. Жители окружной столицы платят в среднем за месяц 935 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители городов ХМАО жаловались на сбои в работе мобильного интернета. Тогда пик был замечен в конце июля.

