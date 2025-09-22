В какие спортивные секции можно записаться в Екатеринбурге бесплатно

В Екатеринбурге есть множество спортивных секций для детей. Однако если родители еще никуда не записали ребенка, найти подходящую спортшколу будет не так просто, во многие набор на учебный 2025-2026 год уже закрыт. URA.RU рассказывает, куда еще можно успеть попасть этой осенью, а в какие места набор завершается раньше всех.
В этом году около 30 спортивных школ города готовы были принять 6 592 воспитанников. Самым популярным видом спорта оказалось скалолазание, туда конкурс оказался самым высоким — больше 2,5 человек одно место, на втором месте по востребованности — пулевая стрельба (2,1 человека на место), на третьем — синхронное плавание (1,9 человека на место). В некоторые спортивные школы еще продолжается дополнительный набор. Это отличный шанс для детей записаться прямо сейчас.
- Шашки в СШ "Интеллект" (Ленинский район)
- Конькобежный спорт в СШ №19 "Детский стадион" (Орджоникидзевский район)
- Футбол в СШ «Росток» (Октябрьский район)
- Самбо, гребля на байдарках и каноэ, триатлон и легкая атлетика и лыжные гонки в СШ «Виктория» (Кировский район)
- Биатлон, лыжные гонки в СШ Верх-Исетского района
- Хоккей с мячом, хоккей на траве в СШОР №18 (Чкаловский район).
Хоккей на траве
В отличие от других школ, где набор уже закрыт, в спортивной школе Олимпийского резерва №18 по хоккею с мячом и хоккею на траве (ул. Дагестанская, 1а) еще есть свободные места для новых воспитанников. Попасть в этот спорт можно с семи лет. Для этого не требуется особых затрат, кроме покупки формы (футболка, шорты, защита на колени, гетры, обувь), на что уйдет не более двух тысяч. На начальном этапе клюшку и форму вратаря предоставляет школа.
Сначала, чтобы научиться работать в команде, дети играют в традиционные виды спорта — в футбол или волейбол. Помимо непосредственной игры, дети занимаются общей физической подготовкой. Хоккей на траве развивает выносливость, ловкость, скорость мышления и умение играть в команде. Это бесконтактный, но очень динамичный вид спорта.
У хоккея на траве есть особенное правило — наносить удар по мячу можно только одной стороной клюшки. Поэтому у левшей есть преимущество — им это делать проще. Зимой занятия проходят либо в закрытом помещении на стандартном поле. В таком случае число игроков меньше — игра проходит пять на пять. Либо юные спортсмены меняют кроссовки на коньки и выходят на лед, играя в хоккей с мячом (на улице Санаторная, 24).
Еще один плюс для родителей при выборе этого вида спорта — при желании вы сами можете взять клюшку в руки и поучаствовать в игре, школа периодически проводит такие любительские «спортивные старты» с участием детей и взрослых. Воспитанники школы также участвуют в спортивных соревнованиях всероссийского уровня, занимая достойные призовые места. Сейчас в школе осталось еще 35 свободных мест. 15 — на хоккей с мячом, 20 — на хоккей на траве.
Гребля на байдарке и каноэ
В МБУ СШ «Виктория» (Ленина, 68г) отделение гребли на байдарке и каноэ тоже набирает воспитанников. Секция работает с 2004 года, в ней занимаются свыше ста человек. За годы работы школа подготовила двух мастеров спорта, 15 КМС и 46 спортсменов перворазрядников. Гребля на каноэ является олимпийским видом спорта. Набор начинается с 10 лет. Вступительные испытания заключаются в сдаче нормативов: бег, плавание, прыжки, отжимания, приседания, пресс. Также требуется медицинская справка о здоровье ребенка.
Биатлон
В спортивной школе Верх-Исетского района (ул. Фролова, 54а) открыт набор детей, в отделения биатлона и лыжных гонок. Занятия проходят круглый год на ул. Крауля, 91 (на базе МАОУ СОШ 48) и УСБ «Динамо» (Московский тракт, 12 км). Тренировки три раза в неделю. Зимой дети бегают на лыжах, занимаются стрельбой и подвижными играми. Летом проходят занятия по ОФП, бег, стрельба, подвижные и спортивные игры, ролики, лыжероллеры, походы. Детей принимают с 8,5-9 лет. Для зачисления в школу необходимо сдать нормативы и иметь справку от спортивного врача.
Скалолазание
Самым популярным видом спорта среди детей в этом году стало скалолазание. Научиться ему можно в СШОР горных видов спорта (ул. Московская 28б. корп.1), однако в этом году набор ожидаемо уже закрыт. Для поступления необходимо сдать нормативы, из необычного — вис на перекладине, лазание по вертикальной трассе.
Однако в школе можно заниматься и на платной основе. В таком случае не нужно иметь специальную подготовку, главное, чтобы отсутствовали медицинские противопоказания. Для занятий рекомендуется иметь удобную спортивную одежду и сменную спортивную обувь с прорезиненной подошвой и жесткой основой. Детские группы набираются от 5 лет. Для заключения договора, помимо документов и справки, необходимо оформить страховку (на сумму от 30 000 рублей). Стоимость тренировки для взрослых — 500 рублей, для детей (5-13 лет) — 600 рублей.
Конный спорт
В Екатеринбурге есть единственная в России школа конного спорта, где дети могут обучаться бесплатно. Манеж находится в поселке Исток, ул. Специалистов, 1. В школе всего 200 воспитанников. Набор в школу начинается с 8-9 лет (как правило два человека на место), однако приходить на частные занятия можно с 5 лет. От воспитанников требуется терпение и готовность работать в команде (тренер, наездник, лошадь).
Если ребенку не хватает выносливости, силы мышц, дополнительное внимание уделяется общей физической подготовке: бегу, отжиманиям, приседаниям, прессу, а также гимнастическим упражнениям верхом. В результате у ребенка — идеальная осанка, накаченные и развитые мышцы кора, рук, ног, грудной клетки и спины. Все это дает верховая езда, развивая группы мышц, которые в обычной жизни не задействованы.
Но, безусловно, главное в этом виде спорта — любовь к лошадям. Здесь детей учат не только конкуру и выездке, но и заботе о животных. Дети сами ухаживают за своими четвероногими — чистят их, седлают. Новобранцы садятся на лошадь в первый же месяц обучения, но начинают, в первую очередь, с тренировок на тренажере-имитации лошади, изучения техники безопасности.
Набор в СШ по конному спорту на этот учебный год уже закрыт. Он традиционно завершается одним из первых из-за высокого интереса и ограниченного количества мест. Подача заявлений начинается с 1 июня, сделать это можно через «Госуслуги» или лично, приехав в школу. В этом году последний день подачи заявлений был 25 августа. Для поступления требуется справка о здоровье, а также сдача нормативов ГТО.
