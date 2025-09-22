В четырех микрорайонах Челябинска подвозят воду из-за аварии

В четярех микрорайонах Челябинска: «Конфетти», «Вишневая горка», «Залесье» и «Женева», производится подвоз воды из-за аварии на водоводе. График подвоза размещен на официальном сайте компании «ЮжУралВодоканал».
«22 сентября с 09:30 до устранения отключается водоснабжение потребителей микрорайонов „Конфетти“, „Вишневая горка“, „Залесье“, „Женева“ для устранения поврежденного подрядной организацией ГК „ИКАР“ водовода. Осуществляется подвоз воды», — сообщается на сайте компании.
Расписание доставки технической воды:
— Микрорайон Вишневая горка, улица Вишневая аллея, дом 5А — с 13:00 до 14:30;
— Микрорайон Залесье, улица Раздольная, дом 2Б — с 14:30 до 15:30;
— Микрорайон Женева — с 16:40 до 17:20;
— Микрорайон Вишневая горка — с 17:30 до 19:00.
По данным компании, снижение объемов подачи холодной воды произошло еще в минувшее воскресенье, 21 сентября. Водоснабжающая организация пояснила, что при выполнении благоустройства территории подрядная организация ГК «ИКАР» повредила магистральные водоводы и предупредила о том, что вероятно снижение напора холодной воды. Специалисты принимают меры по восстановлению водовода.
