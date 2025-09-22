ВСУ нанесли многомиллионный ущерб, атаковав Форос

ВСУ нанесли ущерб на сумму более 18,7 миллиона рублей в результате атаки на поселок Форос в Крыму. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Сейчас действуем в рамках режима ЧС муниципального уровня. Однако предварительный подсчет ущерба уже превышает 18,7 миллиона рублей», — сообщила Павленко в своем telegram-канале. Она уточнила, что сумма еще не окончательная и может возрасти после завершения оценки департаментом строительства и благоустройства.
Администрация Ялты заявила о скором ходатайстве главе республики о введении режима ЧС на территории Крыма. Информация о погибших и пострадавших на данный момент устанавливается, власти региона объявили о выплате материальной помощи для пострадавших.
