ВСУ нанесли многомиллионный ущерб, атаковав Форос

Происходит оценка ущерба в результате атаки ВСУ на поселок Форос
Происходит оценка ущерба в результате атаки ВСУ на поселок Форос Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ нанесли ущерб на сумму более 18,7 миллиона рублей в результате атаки на поселок Форос в Крыму. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Сейчас действуем в рамках режима ЧС муниципального уровня. Однако предварительный подсчет ущерба уже превышает 18,7 миллиона рублей», — сообщила Павленко в своем telegram-канале. Она уточнила, что сумма еще не окончательная и может возрасти после завершения оценки департаментом строительства и благоустройства.

Администрация Ялты заявила о скором ходатайстве главе республики о введении режима ЧС на территории Крыма. Информация о погибших и пострадавших на данный момент устанавливается, власти региона объявили о выплате материальной помощи для пострадавших.

