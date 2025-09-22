22-летняя Александра Сердюк из Нижневартовска прошла в финал конкурса красоты «Мисс Россия» и уже готовит целую программу, чтобы удивить жюри. Участница рассказала URA.RU, как будет представлять Югру на национальной сцене, и что для нее стало личной мотивацией вступить в борьбу за корону.
Не просто титул: вартовчанка ищет в конкурсе большее
Сейчас Александра учится на четвертом курсе Венского университета на факультете международного бизнес-администрирования. Кроме учебы, она развивает собственный образовательный проект, помогает русскоязычным абитуриентам поступать в австрийские вузы. Но конкурс красоты стал для нее возможностью прожить этап личностного роста.
«В 2018-2019 годах я уже участвовала в конкурсах красоты: в Италии, Испании, Москве и родном Нижневартовске. Позже полностью сосредоточилась на учебе. Потом подруга рассказала о своем участии в „Мисс Россия“, поделилась, насколько мощной для нее стала программа подготовки. В этот момент у меня появился отклик. Это не было решением из головы, это было ощущение из сердца. Я поняла: хочу пройти этот путь и готова раскрыться», — говорит Александра.
По словам девушки, в отборочном этапе ее выделила искренность и волнение, которое она не скрывала. В жюри, по ее мнению, это оценили — почувствовали, что перед ними человек, готовый к росту и переменам.
Музыка, костюм и добрые дела: что покажет финалистка на сцене
Финальная программа конкурса насыщенная, и у Александры уже есть четкий план. В национальном блоке она покажет костюм и сувенир из Югры и расскажет о родном Нижневартовске. На творческом этапе — покажет видео игры на фортепиано. А еще примет участие в конкурсе благотворительных инициатив: к этому этапу девушка готовилась заблаговременно, потому что тема ей по-настоящему близка.
Александра признается, что подходит к каждому этапу конкурса с большим интересом. «Хочу быть настоящей, живой, включенной. Самое главное — прожить каждый момент этого пути», — отметила Сердюк.
Частичка Югры на подиуме
Для девушки участие в конкурсе — это еще и способ представить ХМАО. Особенно чувствуется поддержка земляков — каждый день Александра получает десятки сообщений от близких, друзей и учителей.
«Для меня большая честь представить регион, где я родилась. Югра — это холодная природа, но здесь живут люди с горячими сердцами. Хочется, чтобы через меня зрители увидели, какими сильными и светлыми бывают девушки с Севера Я горжусь, что несу с собой частичку Югры — в характере, в ценностях», — говорит Александра. И добавляет: людям, которые спрашивают о Югре, она часто рассказывает о традициях коренных народов Севера, окружных спортивных проектах и актировках в школе в особо морозные дни.
Корона не предел: планы на будущее
Модельная карьера Александре интересна, но приоритет — личностный рост и развитие в направлениях, полезных для общества. Сейчас она заканчивает бакалавриат и готовится к поступлению в магистратуру. В будущем мечтает о собственном деле и проектах в сфере женской поддержки — идеях, которые она пока вынашивает внутри, чтобы реализовать не на словах, а в действии.
