Власти готовы потратить на подсветку фасадов домов в центре Перми сотни миллионов рублей

Подсветку фасадов домов на двух улицах в центре Перми оценили в 386 млн рублей
Многие дома в центре города уже имеют архитектурную подсветку
Многие дома в центре города уже имеют архитектурную подсветку

Власти Перми подсветка фасадов домов на улицах Ленина и Сибирской оценена в 386 млн рублей. Закупку на проведение соответствующих работ разместило муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство». Поставщик будет определен в результате проведения открытого конкурса в электронной форме.

«Наименование закупки: Выполнение работ по обеспечению архитектурной подсветкой фасадов зданий по ул. Ленина и ул. Сибирской города Перми. Объем финансового обеспечения: 386 357 000,00 рублей», — следует из информации, опубликованной в Региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (РИЦ) Пермского края. Согласно условиям контракта, все работы должны быть завершены в декабре текущего года.

Планы подсветить десятки домов на указанных улицах глава Перми Эдуард Соснин анонсировал год назад. Тогда же градоначальник пообещал, что «отдельные видовые дома будут выглядеть очень красиво».

