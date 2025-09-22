Власти ХМАО введут новые выплаты для коренных народов Севера при рождении детей

В ХМАО планируют расширить список получателей единовременного пособия при рождении ребёнка среди коренных малочисленных народов Севера. Об этом заявила замдиректора департамента соцразвития округа Ирина Молданова на заседании ассамблеи представителей КМНС при думе.
«Мы предлагаем распространить право на получение единовременного пособия не только на тех, кто состоит в окружном реестре территорий традиционного природопользования, но и на всех представителей коренных народов, постоянно проживающих в местах их традиционного проживания. Просим поддержать», — сказала Молданова.
Выплата составит 20 тысяч рублей и коснется около 200 человек, которым ранее отказывали. Также законопроект предусматривает продление мер поддержки для многодетных семей, где старший ребенок в возрасте от 18 до 23 лет является инвалидом I или II группы либо участником СВО.
