Омбудсмен ХМАО предложила расширить гарантии КМНС

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова предложила ФАДН и омбудсмену РФ Татьяне Москальковой устранить правовую коллизию, возникшую при назначении пенсий представителям коренных и малочисленных народов России. В беседе с URA.RU Стребкова отметила, что два подзаконных акта конфликтуют друг с другом, учитывая разные территории, из-за чего часть жителей не может получить льготы.
«Неоднократно мы отмечали о правовой коллизии двух подзаконных актов, регулирующих пенсионное право малочисленных народов: с одной стороны, имеется Перечень 1049, с другой стороны, имеется Перечень 631-р, которые между собой не синхронизируются в полной мере. Так, условием для назначения социальной пенсии нетрудоспособных граждан из числа КМНС является их постоянное проживание в районах проживания малочисленных народов Севера согласно Перечню 1049 на день назначения пенсии, что является, по сути, несправедливым по отношению к представителям КМНС, проживающим в районах, относящихся к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России, согласно Перечню 631-р. Учитывая, что данная проблема социальной пенсии нетрудоспособным гражданам из числа КМНС касается многих территорий, населенных коренными малочисленными народами России, обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Татьяне Николаевне и в Федеральное агентство по делам национальностей о продолжении работы по пересмотру перечней районов проживания малочисленных народов с целью расширения гарантий пенсионного обеспечения коренных малочисленных народов России», — прокомментировала Стребкова.
Инициатива была включена, в том числе и в перечень предложений для подготовки доклада Москальковой на координационном совете омбудсменов. Региональные уполномоченные в эти дни собрались в Махачкале (Дагестан) для обсуждения прав жителей труднодоступных и отдаленных территорий, включая права малочисленных народов, проживающих в таких территориях. Москалькова подчеркнула, что законодательные акты, направленные на поддержку села, позволили продвинуть укрепление гарантий прав жителей сельской местности. В них были учтены и предложения региональных омбудсменов.
По словам Стребковой, на координационном совете Югра получила позитивное освещение в отдельных аспектах, особо оценена работа программ «Земский доктор», «Земский учитель», поддержка сельских школ и IT-стойбищ. Одной из проблем, которую акцентировали региональные омбудсмены, стала доставка тел умерших на отдаленные территории к месту захоронения, если смерть наступила не по месту жительства. «Особенно это актуально в межсезонье, когда нет дороги и возникают трудности с доставкой эксперта для патологоанатомической или судебно-медицинской экспертизы, если смерть вступила вне медицинской организации по месту жительства человека в труднодоступном населенном пункте. И, напротив, имелись случаи, когда сельские жители даже отказывались от госпитализации в районные больницы, аргументируя, что в случае смерти их тела могут не доставить к захоронения по прежнему месту жительства. Казалось бы, абсурдные доводы, но они приведены из реалий жизни людей в труднодоступных территориях. Считаю, что необходимы безукоризненные механизмы реализации права на захоронение тела там, где человек изъявил желание быть захороненным, сообщив родственникам об этом при жизни», — уточнила югорский омбудсмен.
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