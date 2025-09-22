Путин сделал заявление о ядерном договоре с США: что такое ДСНВ

Путин: Россия готова соблюдать ограничения ДСНВ при аналогичных шагах США
Главная цель договора — поддержание предсказуемости в сфере ядерного вооружения
Главная цель договора — поддержание предсказуемости в сфере ядерного вооружения

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова соблюдать ограничения, установленные договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если аналогичные обязательства будут выполнять США. Глава государства подчеркнул, что любые попытки одной из сторон изменить стратегический баланс могут привести к негативным последствиям для международной безопасности. Что такое ДСНВ — в материале URA.RU.

Что такое ДСНВ

Договор был подписан в 2010 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой
Договор был подписан в 2010 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой
Фото:

ДСНВ — это двусторонний договор между Россией и США, официально именуемый «Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений». Он был подписан в 2010 году президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, вступил в силу в 2011 году и стал ключевым инструментом контроля над ядерными арсеналами двух крупнейших ядерных держав мира. Подписание ДСНВ стало логическим продолжением предыдущих соглашений по ядерному разоружению.

Главная цель договора — поддержание стратегической стабильности и предсказуемости в сфере ядерного вооружения. ДСНВ устанавливает четкие и проверяемые ограничения на количество стратегических наступательных вооружений у России и США, что снижает риск гонки вооружений и повышает уровень доверия между сторонами. С 2020 года инспекции были приостановлены сначала из-за пандемии COVID-19, а затем из-за обострения политических отношений.

Ключевые положения договора

ДСНВ предусматривает следующие лимиты для каждой из сторон:

  • Не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков;
  • Не более 1550 развернутых ядерных боезарядов на этих носителях;
  • Не более 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также тяжелых бомбардировщиков.

Для обеспечения выполнения договора был предусмотрен целый комплекс мер контроля:

  • Регулярный обмен данными о количестве и размещении вооружений;
  • Взаимные инспекции на военных объектах для проверки достоверности предоставляемой информации.
Соглашение было продлено до 5 февраля 2026 года
Соглашение было продлено до 5 февраля 2026 года
Фото:

Сроки действия и продление

Изначально договор был рассчитан на 10 лет с возможностью продления на 5 лет по взаимному согласию сторон. В 2021 году, уже при президенте США Джо Байдене, соглашение было продлено до 5 февраля 2026 года. Это решение было ратифицировано парламентами обеих стран и поддержано их лидерами.

Причины осложнения диалога по ДСНВ

С 2022 года диалог между Россией и США по вопросам выполнения ДСНВ практически прекратился. Основными причинами стали обострение политических отношений, введение санкций против России и поддержка США Украины в вооруженном конфликте. Это привело к приостановке инспекций и взаимных обвинениях в нарушении договора.

В феврале 2023 года Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ
В феврале 2023 года Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ
Фото:

В феврале 2023 года президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ, подчеркнув, что дальнейшее соблюдение ограничений возможно только при условии аналогичного поведения со стороны США. Власти России неоднократно заявляли, что любые попытки изменить стратегический баланс могут привести к дестабилизации ситуации в мире.

США также подчеркивают важность ДСНВ для глобальной безопасности, однако взаимные обвинения в несоблюдении условий и отсутствие инспекций ставят под угрозу дальнейшее существование соглашения. ДСНВ остается последним действующим договором между двумя странами по контролю над стратегическими ядерными вооружениями.

