Россия готова соблюдать ДСНВ при условии, что США не будут его подрывать

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова соблюдать ограничения, установленные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если Соединенные Штаты также проявят добросовестность. Об этом глава государства сообщил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
«Данная мера (соблюдение ограничений в соответствии с ДСНВ — прим. ред. URA.RU) станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания», — отметил президент в ходе заседания Совбеза. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24».
В ходе совещания российский лидер также обратил внимание на то, что любые попытки одной из сторон изменить стратегический баланс могут привести к негативным последствиям для международной безопасности. Он отметил, что Россия готова еще на год продлить ограничения в рамках ДСНВ.
