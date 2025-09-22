Россия готова соблюдать ДСНВ при условии, что США не будут его подрывать

Владимир Путин заявил, что Россия будет соблюдать ДСНВ при условии, что США предпримут аналогичные шаги
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова соблюдать ограничения, установленные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если Соединенные Штаты также проявят добросовестность. Об этом глава государства сообщил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 

«Данная мера (соблюдение ограничений в соответствии с ДСНВ — прим. ред. URA.RU) станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания», — отметил президент в ходе заседания Совбеза. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24».

В ходе совещания российский лидер также обратил внимание на то, что любые попытки одной из сторон изменить стратегический баланс могут привести к негативным последствиям для международной безопасности. Он отметил, что Россия готова еще на год продлить ограничения в рамках ДСНВ.

