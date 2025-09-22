Аэропорт Калуги ограничил полеты

В Калуге введены ограничения на полеты
В Калуге введены ограничения на полеты Фото:

В аэропорту Калуга (Грабцево)  введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

"Аэропорт Калуга (Грабцево). <...> Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — передает ведомство в своем telegram-канале.

Ранее подобные ограничения уже вводились в ряде российских аэропортов в целях поддержания высокого уровня авиационной безопасности. Росавиация регулярно мониторит ситуацию на воздушном транспорте и готова оперативно реагировать на изменения обстановки. Также 22 сентября вводились ограничения на перелеты в Волгограде, Иваново и Ярославле.

