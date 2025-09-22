Аккумулятор моноколеса взорвался у пассажирки в аэропорту Домодедово

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аккумулятор моноколеса взорвался у пассажирки при досмотре ручной клади в Домодедово, сообщает SHOT
Аккумулятор моноколеса взорвался у пассажирки при досмотре ручной клади в Домодедово, сообщает SHOT Фото:

Аккумулятор от моноколеса загорелся и взорвался во время досмотра ручной клади пассажирки в аэропорту Домодедово. Женщина планировала вылететь рейсом Москва — Тель-Авив авиакомпании Red Wings. Пострадавших нет, возгорание быстро ликвидировано, сообщают СМИ.

«Во время досмотра один из аккумуляторов загорелся и взорвался прямо возле сотрудника аэропорта. К счастью, никто не пострадал», — сообщает telegram-канал SHOT.

Пассажирка разобрала моноколесо на части и упаковала несколько соединенных батарей в бумагу, пытаясь провезти их в ручной клади. Инцидент произошел у стойки досмотра.

Ранее в России уже фиксировались случаи возгорания литиевых аккумуляторов, в том числе портативных — например, в Нижневартовске пожар в квартире произошел из-за зарядки пауэрбанка. На фоне подобных инцидентов Росавиация напомнила, что такие устройства разрешено провозить только в ручной клади, однако ужесточать правила перевозки литиевых аккумуляторов пока не планируют.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аккумулятор от моноколеса загорелся и взорвался во время досмотра ручной клади пассажирки в аэропорту Домодедово. Женщина планировала вылететь рейсом Москва — Тель-Авив авиакомпании Red Wings. Пострадавших нет, возгорание быстро ликвидировано, сообщают СМИ. «Во время досмотра один из аккумуляторов загорелся и взорвался прямо возле сотрудника аэропорта. К счастью, никто не пострадал», — сообщает telegram-канал SHOT. Пассажирка разобрала моноколесо на части и упаковала несколько соединенных батарей в бумагу, пытаясь провезти их в ручной клади. Инцидент произошел у стойки досмотра. Ранее в России уже фиксировались случаи возгорания литиевых аккумуляторов, в том числе портативных — например, в Нижневартовске пожар в квартире произошел из-за зарядки пауэрбанка. На фоне подобных инцидентов Росавиация напомнила, что такие устройства разрешено провозить только в ручной клади, однако ужесточать правила перевозки литиевых аккумуляторов пока не планируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...