Аккумулятор моноколеса взорвался у пассажирки в аэропорту Домодедово

Аккумулятор от моноколеса загорелся и взорвался во время досмотра ручной клади пассажирки в аэропорту Домодедово. Женщина планировала вылететь рейсом Москва — Тель-Авив авиакомпании Red Wings. Пострадавших нет, возгорание быстро ликвидировано, сообщают СМИ.
«Во время досмотра один из аккумуляторов загорелся и взорвался прямо возле сотрудника аэропорта. К счастью, никто не пострадал», — сообщает telegram-канал SHOT.
Пассажирка разобрала моноколесо на части и упаковала несколько соединенных батарей в бумагу, пытаясь провезти их в ручной клади. Инцидент произошел у стойки досмотра.
Ранее в России уже фиксировались случаи возгорания литиевых аккумуляторов, в том числе портативных — например, в Нижневартовске пожар в квартире произошел из-за зарядки пауэрбанка. На фоне подобных инцидентов Росавиация напомнила, что такие устройства разрешено провозить только в ручной клади, однако ужесточать правила перевозки литиевых аккумуляторов пока не планируют.
