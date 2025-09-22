В Магнитогорске полицейские остановили выстрелами нетрезвого водителя. Видео

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нарушителя
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нарушителя

В Магнитогорске Челябинской области полицейские обстреляли автомобиль 20-летнего нетрезвого водителя, чтобы задержать его. Сначала госавтоинспекторы потребовали от автомобилиста остановиться, но тот продолжил движение, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Магнитогорска.

«Не реагируя на законные требования сотрудников полиции об остановке, водитель неоднократно выезжал на полосу, предназначенную для встречного движения. Он создавал тем самым угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения», — сообщили в пресс-службе.

Полицейские применили табельное оружие. Перед этим они несколько раз выстрелили в воздух и несколько раз — по колесам отечественного автомобиля, остановив его в районе посёлка Смеловский Верхнеуральского района.

Позже стало известно, что ранее водитель неоднократно привлекался к административной ответственности. На нарушителя завели уголовное дело по статье 64.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Кроме того, на водителя составлено семь административных протоколов об административных правонарушениях. Полицейские устанавливают собственника автомобиля и выясняют все обстоятельства произошедшего.

