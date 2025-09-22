Почему челябинцы скупают готовые коттеджи в черте города

В Челябинске в сентябре по сравнению с августом резко выросли продажи уже построенных частных домов. При этом цены не поднимались с весны. Купить коттедж в Челябинске и пригороде, в том числе на Красном поле или в деревне Моховички, сейчас в среднем можно за 6-8 миллионов рублей за объект, рассказала URA.RU президент гильдии «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«Рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Челябинске активизировался. За август было продано очень много частных домов, причем больше всего — готовых», — пояснила Шатрукова.
По словам Шатруковой, за последние три месяца застройщики не поднимали цены на частные дома. Это связано с тем, что за это же время значительно снизилась стоимость стройматериалов. При этом челябинцы стали покупать в основном готовые дома из-за того, что многие застройщики не выполняли своих обязательств — не достраивали дома самостоятельно. В свою очередь, покупатели не хотели ввязываться в стройку несмотря на то, что деньги хранились бы на эскроу-счетах и были бы застрахованы. В результате в разы вырос спрос на готовые частные дома.
