Задержаны пять рейсов
В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 22 сентября перенесли рейсы авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Россия», Nordwind и Universal Airlines. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Судя по расписанию, задержаны два вылета в Сочи (рейсы N4-504 и FV-6602), а также по одному в Душанбе (U6-2953), Хабаровск (U6-173), Шарм-эль-Шейх (UJ-722). Их перенесли на несколько часов.
Причина задержки не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!