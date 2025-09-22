В аэропорту Екатеринбурга массово задерживают рейсы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержаны пять рейсов
Задержаны пять рейсов Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 22 сентября перенесли рейсы авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Россия», Nordwind и Universal Airlines. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Судя по расписанию, задержаны два вылета в Сочи (рейсы N4-504 и FV-6602), а также по одному в Душанбе (U6-2953), Хабаровск (U6-173), Шарм-эль-Шейх (UJ-722). Их перенесли на несколько часов.

Причина задержки не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 22 сентября перенесли рейсы авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Россия», Nordwind и Universal Airlines. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Судя по расписанию, задержаны два вылета в Сочи (рейсы N4-504 и FV-6602), а также по одному в Душанбе (U6-2953), Хабаровск (U6-173), Шарм-эль-Шейх (UJ-722). Их перенесли на несколько часов. Причина задержки не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...