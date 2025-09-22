В центре Челябинска отключили сразу три светофора

В центре Челябинска не работают светофоры на улицах Цвиллинга, Труда и площади искусств. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
«В связи с отключением электроэнергии в центре города Челябинска не работают светофорные объекты по улицам Цвиллинга, Труда, площади Искусств. Просим участников дорожного движения учитывать дорожную обстановку и соблюдать ПДД», — сообщили в пресс-службе.
Также водителей просят планировать маршрут и пути объезда данных участков. Кроме того, нужно соблюдать ПДД и не забывать предоставлять преимущество пешеходам, переходящим дорогу.
