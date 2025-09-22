СК возбудил уголовное дело за наезд самокатчика на ребенка в Магнитогорске

В Магнитогорске Челябинской области следователь СКР возбудил уголовное дело по факту травмирования 8-летнего мальчика в результате наезда водителя электросамоката. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета.
«При мониторинге СМИ и социальных сетей выявлена публикация, согласно которой во дворе одного из домов на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске 14-летний водитель арендованного электросамоката совершил наезд на 8-летнего мальчика», — сообщили в пресс-службе.
По этому факту в СУ СК РФ по региону незамедлительно возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан). Сейчас следователь СК России проводит первоначальные следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся.
