Собянин: семь дронов сбито над Москвой

Собянин: семь украинских БПЛА уничтожены над столицей
Украинские атаки по российским регионам

Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили семь беспилотников, атаковавших Москву — по предварительным данным, повреждений инфраструктуры и пострадавших нет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин .

«Силами ПВО Минобороны уничтожены семь беспилотных средств, атаковавших Москву. По предварительной информации, повреждений нет. Экстренные службы работают на местах», — написал Собянин в своем telegram-канале.

Все дроны были перехвачены на подлете к городу, не достигнув цели. Обломки упали в нежилых зонах или на открытой местности — это позволило избежать жертв и разрушений. Службы МЧС, полиции и скорой помощи проводят осмотр районов возможного падения фрагментов, однако угрозы для граждан нет.

В результате атаки украинских беспилотников, зафиксированной как системами мониторинга, так и очевидцами, ряд авиарейсов, направлявшихся в Москву, были вынуждены изменить курс или вернуться в пункты отправления. Об этом свидетельствует информация сервиса flightradar24, а также сообщения, поступившие от читателей одного из средств массовой информации.

