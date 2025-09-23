«Аэрофлот» выдал экстренное предупреждение для россиян на фоне атаки БПЛА

Аэрофлот объявил о корректировке расписания и отмене части рейсов из Шереметьево
«Аэрофлот» вынуждено корректирует расписание из-за ограничений в Шереметьеве
Аэрофлот объявил о корректировке расписания и отмене части рейсов из аэропорта Шереметьево вечером 22 сентября из-за введения временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. Пассажиров просят следить за информацией на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на официальном сайте перевозчика, а также по громкой связи в аэропорту.

«Аэрофлот вынужден корректировать расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов», — заявили в пресс-службе. Представители авиаперевозчика подчеркнули, что пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность оформить вынужденный возврат стоимости билетов или переоформить билеты на последующие рейсы без дополнительной оплаты.

В компании пояснили, что переоформление происходит на те же маршруты и классы обслуживания с изменением дат других рейсов под кодом SU. Сделать это можно самостоятельно — через чат-бот на сайте или мобильное приложение, а также обратившись в контакт-центр. Возврат средств осуществляется дистанционно по онлайн-заявке через форму обратной связи на сайте, без необходимости посещения касс аэропорта. При этом возврат за билеты, купленные у агентов или на сторонних онлайн-сервисах, производится только через соответствующих продавцов.

Аэрофлот сообщил, что контакт-центр работает в усиленном режиме, а представители компании оказывают помощь пассажирам на местах. На время ожидания вылета пассажирам предоставляются услуги согласно Федеральным авиационным правилам РФ и стандартам авиакомпании. Перевозчик подчеркнул, что безопасность пассажиров остается главным приоритетом.

