В аэропорту Челябинска наблюдаются задержки рейсов. Наибольшее количество отложенных вылетов — в Москву и из нее, следует из данных онлайн-табло авиагавани «Курчатов».
«Отложены три рейса в Москву: ДР 414, FV 6260, FV 6194. Также пассажиры ожидают вылета в Махачкалу (номер рейса N4 947) и Сочи (номер рейса ДР 324). Время задержек варьируется от нескольких минут до нескольких часов. При этом регистрация на рейсы в Норильск и Санкт-Петербург проходит по расписанию», — говорится в приведенной на сайте аэропорта информации.
Также задерживаются четыре рейса из Москвы — ДР 413, ДР 6569, FV 6259 и FV 6193. Позже указанного в расписании времени приземлится борт из Махачкалы (номер рейса N4 948).
Как ранее писало URA.RU, в столичном аэропорту Шереметьево были введены временные ограничения в связи с введением режима «ковер». Через несколько часов их сняли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!