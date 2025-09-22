22 сентября 2025

Задержаны семь рейсов из Челябинска в Москву и обратно. Скрин

Пассажиры ждут вылета из Челябинска в Москву
Пассажиры ждут вылета из Челябинска в Москву

В аэропорту Челябинска наблюдаются задержки рейсов. Наибольшее количество отложенных вылетов — в Москву и из нее, следует из данных онлайн-табло авиагавани «Курчатов».

«Отложены три рейса в Москву: ДР 414, FV 6260, FV 6194. Также пассажиры ожидают вылета в Махачкалу (номер рейса N4 947) и Сочи (номер рейса ДР 324). Время задержек варьируется от нескольких минут до нескольких часов. При этом регистрация на рейсы в Норильск и Санкт-Петербург проходит по расписанию», — говорится в приведенной на сайте аэропорта информации.

Также задерживаются четыре рейса из Москвы — ДР 413, ДР 6569, FV 6259 и FV 6193. Позже указанного в расписании времени приземлится борт из Махачкалы (номер рейса N4 948).

Как ранее писало URA.RU, в столичном аэропорту Шереметьево были введены временные ограничения в связи с введением режима «ковер». Через несколько часов их сняли.

