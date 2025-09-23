Часть рейсов «Аэрофлота» перенаправлена в другие аэропорты

Часть летевших в Москву самолетов направились на запасные аэродромы
Часть рейсов авиакомпании «Аэрофлот», направлявшихся в Москву, были вынуждены совершить посадку на запасных аэродромах в ряде городов России. Это связано с временными ограничениями на вылет и прилет самолетов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает telegram-канал пресс-службы «Аэрофлота».

«В связи с вводом 22 сентября временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Шереметьево, часть рейсов авиакомпании, направлявшихся в Москву, ушли на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Ижевск и Самару», — говорится в сообщении пресс-службы «Аэрофлота». По данным компании, экипажи и сотрудники представительств на местах сейчас информируют и обслуживают пассажиров, чьи рейсы были перенаправлены.

Также отмечается, что в московском аэропорту продолжается работа с пассажирами задержанных и отмененных рейсов. Все службы авиаперевозчика переведены на усиленный режим работы. Представители «Аэрофлота» уточнили, что приоритетная помощь оказывается семьям с детьми, маломобильным пассажирам и участникам СВО.

В московском аэропорту Шереметьево были установлены временные ограничения из-за введения режима «ковер». Спустя несколько часов они были отменены.

