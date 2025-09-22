22 сентября 2025

Челябинцам предложили расстаться с монетами

Жителям Челябинской области предложили расстаться с монетами. Как URA.RU рассказали в пресс-службе челябинского отделения Банка России, скопившуюся мелочь можно обменять безо всяких комиссий.

«С 22 сентября по 4 октября проходит всероссийская акция „Монетная неделя“. В этот период жители региона могут без комиссии обменять монеты на банкноты в отделениях коммерческих банков и в некоторых торговых сетях», — пояснили в Банке России.

Жителям необходимо принести паспорт и заполнить заявление. Собранные монеты можно зачислить на банковский счет.

Для участия в акции нет ограничений по сумме сдаваемых монет. Специалисты регулятора рекомендовали предварительно рассортировать монеты по номиналам. Это позволит сократить время обслуживания в кассе. Обмену подлежат любые монеты, находящиеся в обращении.

По словам управляющего челябинским отделением Банка России Елены Фединой, монеты остаются законным средством платежа. В то же время часть мелочи собирается в копилках и кошельках граждан, хотя розничная торговля и общественный транспорт нуждаются в разменных деньгах. По итогам предыдущей акции, проведенной в апреле, южноуральцы сдали 1,1 млн монет на сумму 5,3 млн рублей.

