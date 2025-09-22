На пост главы Лысьвенского округа в Пермском крае претендуют два кандидата

В Лысьвенском округе Пермского края завершился прием документов на участие в конкурсе по выборы главы муниципалитета. Бороться за кресло мэра решили два человека: и.о. главы округа Александр Пермяков и руководитель ликвидационной комиссии муниципального казенного предприятия «Теплоэнергоремонт» Евгений Иванов.
«На должность руководителя территории претендуют исполняющий обязанности главы округа, заместитель главы администрации Александр Пермяков и руководитель ликвидационной комиссии МКП МО „Лысьвенский муниципальный округ“ „Теплоэнергоремонт“ Евгений Иванов», — пишет «Звезда» со ссылкой на собственный источник. В думе Лысьвенского округа URA.RU не смогли оперативно подтвердить указанную информацию.
Конкурсные процедуры по отбору кандидатов на должность главы Лысьвенского округа начались 21 августа и завершились 22 сентября. 30 сентября кандидаты должны представить свои программы развития территории. Прежний руководитель округа, Никита Федосеев оставил свой пост в конце мая 2025 года. Новым местом его работы стал филиал компании «Т Плюс» в Пермском крае.
