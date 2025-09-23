Экс-директору сибирского Центра ФМБА ужесточили наказание за взятки

Бывший директор Федерального Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФСНКЦ ФМБА России) Борис Баранкин признан виновным в растрате более 15 миллионов рублей, которые выделялись на поставку лекарственных средств. Об этом сообщили в региональном СК.
«Бориса Баранкина признали виновным в хищении денежных средств при поставке лекарств. <...> Полученными медикаментами фигуранты распоряжались в своих личных целях и в интересах иных лиц. Причиненный ущерб составил более 15,5 миллионов рублей», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
В результате проведенного расследования установлено, что экс-руководитель медицинского учреждения, его заместитель, заведующий аптекой (провизор), а также предприниматель осуществляли подмену медикаментов, предназначавшихся пациентам, на другие препараты в своих интересах. По решению суда Баранкин приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Предприниматель, принимавший участие в противоправной схеме, получил четыре года условно. Провизор был осужден ранее и приговорен к шести с половиной годам колонии. В настоящее время суд продолжает рассматривать уголовное дело в отношении директора по страховой и внебюджетной деятельности ФСНКЦ ФМБА России.
Ранее стало известно, что Кезский районный суд Удмуртии рассмотрел дело главного бухгалтера коммунального предприятия из села Дебесы. Ее признали виновной в том, что она присвоила себе больше 19 миллионов рублей. По данным следствия, с декабря 2020 года по март 2024 года 49-летняя женщина подделывала платежные документы и переводила деньги на счета своих родственников. Суд приговорил ее к трем годам и трем месяцам в колонии общего режима и назначил штраф в 100 тысяч рублей. Ее банковские счета и имущество арестованы, передает RT.
