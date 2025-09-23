Ученые опровергли связь между приемом парацетамола и аутизмом

Нет достоверных доказательств причинно-следственной связи между приемом парацетамола во время беременности и риском развития аутизма у ребенка. Об этом заявила приглашенный научный сотрудник Института медицинских исследований Файнстейна Мэди Хорниг, специализирующаяся на изучении факторов риска аутизма.
«Мысль о том, что прием парацетамола — единственная причина аутизма, на самом деле довольно безрассудна и не согласуется с тем, что мы знаем», — сказала Хорнинг, передает Bloomberg. Научный сотрудник сослалась на результаты крупного норвежского исследования с участием более 100 тысяч семей. Согласно этим данным, именно высокая температура у беременной женщины, особенно во втором триместре, повышает вероятность аутизма у будущего ребенка примерно на 40%. При этом применение парацетамола, напротив, снижало этот риск, помогая контролировать температуру.
Эксперты подчеркивают, что аутизм — это сложное расстройство, на развитие которого влияет множество факторов: генетика, окружающая среда, сезонные изменения иммунитета и другие. Американский колледж акушеров и гинекологов назвал совет Трампа «безответственным». Американская академия педиатрии подчеркнула, что подобные заявления искажают научные данные и могут нанести вред как беременным женщинам, так и семьям, воспитывающим детей с аутизмом.
Tylenol выпускает компания McNeil Consumer Healthcare, подразделение Kenvue. Производитель заявил, что не видит доказанной связи между приемом ацетаминофена (парацетамола) и риском развития аутизма. Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) и другие ведущие медицинские организации ранее одобрили действующее вещество для применения во время беременности.
В США разгорелась новая волна обсуждений вокруг безопасности применения парацетамола (торговое название Tylenol) во время беременности. Поводом послужило заявление президента США Дональда Трампа, который на брифинге в Белом доме рекомендовал беременным женщинам избегать приема этого препарата из-за якобы возможной связи с аутизмом у детей.
