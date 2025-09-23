Диверсантов задержали за ряд диверсий в Самарской области

Сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией задержали двух жителей Самарской области, подозреваемых в организации диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры региона. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Пресечена противоправная деятельность двух граждан России — отца и сына, 1970 и 1992 годов рождения, причастных к подготовке и совершению в 2023-2025 годы диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Самарской области», — сказано в сообщении. Его содержание приводит РИА Новости.
Следователи выяснили, что в июне 2022 года россиянин 1992 года рождения уехал за границу. Там через мессенджер Telegram он связался с представителем украинской террористической организации и согласился помогать им бесплатно, готовя теракты и диверсии в России. Вернувшись домой, он привлек к этим преступлениям своего отца, который тоже разделял его антироссийские взгляды.
Сообщается, что задержанные были арестованы в момент подготовки взрыва железнодорожного моста, расположенного через реку Самара. В ходе обысков, проведенных в арендованной подозреваемыми квартире, а также в специально оборудованном тайнике в лесу, правоохранительные органы изъяли 13,5 килограмма взрывчатых веществ, значительное количество комплектующих для изготовления самодельных взрывных устройств и три квадрокоптера.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям о диверсии, участии в деятельности террористических организаций, а также по статье о госизмене. Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ из Камчатского края вместе с коллегами из Новосибирской и Сахалинской областей остановили канал незаконной миграции. В Петропавловске-Камчатском и Новосибирске они задержали трех граждан одной из стран Центральной Азии. По данным следствия, эти люди помогали своим соотечественникам незаконно оставаться в России. Для этого они делали поддельные квитанции об оплате патентов, чтобы мигранты могли находиться в стране дольше положенного срока.
