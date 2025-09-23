ФСБ пресекла канал нелегальной миграции граждан Узбекистана на Камчатку

Сотрудники управления ФСБ России по Камчатскому краю совместно с коллегами из Новосибирской и Сахалинской областей пресекли канал незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В Петропавловске-Камчатском и Новосибирске сотрудники спецслужб задержали трех граждан одной из стран Центральной Азии.
«По данным следствия, сообщники из корыстных побуждений организовали незаконное пребывание соотечественников на территории РФ, изготовив поддельные квитанции об оплате патентов, позволяющих им находиться в стране свыше установленного срока», — сказано в сообщении. Его содержание передает «Коммерсант».
Выяснилось, что иностранцы использовали поддельные документы, чтобы работать на стройках в Камчатском крае. Всех мигрантов, которые легализовали свое пребывание, задержали и отправили в центр временного содержания. Им предъявили обвинения в использовании фальшивых документов. Возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ и МВД задержали 43 человека из 32 регионов России по подозрению в незаконном хранении и продаже оружия. Обыски прошли в домах подозреваемых в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, ДНР, ЛНР, а также в Крыму, Алтае, Северной Осетии — Алании, Хакасии и других регионах. В результате изъяли около 200 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства. Среди них — девять пулеметов, 75 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 71 пистолет и револьвер, а также 35 винтовок, карабинов и ружей, передает 360.ru.
