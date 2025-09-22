22 сентября 2025

Когда в Свердловской области стартует осенний призыв

Осенний призыв в Свердловской области начнется с 1 октября
Военный призыв начнется с 1 октября
Призыв на срочную службу в Свердловской области, как и в других регионах РФ, начнется с 1 октября и продлится до 31 декабря. О том, как пройдет грядущий призыв — в материале URA.RU.

Электронные повестки

За указанный период военкоматы приступят к рассылке повесток (в этом году призывники также будут получать повестки через Госуслуги), проведению медобследований, а также к организации отправки срочников в войсковые части. В этом году в РФ планируют отправить более 100 тысяч призывников. Если призывник без уважительной причины не явился в военкомат в течение 20 дней, его доставят принудительно.

Особенности призыва

Ранее были утверждены новые правила по срокам отправки призывников к месту службы. Теперь, если мужчину не направили в часть в период призыва, его могут призвать в течение следующего года с момента принятия решения. Эти изменения направлены на упорядочение работы военкоматов и увеличение численности армии до 1,5 миллиона военнослужащих к 2025 году.

Будут ли срочников отправлять на СВО

Срок срочной службы остался прежним — один год. Цимлянский также добавил, что призывников не будут отправлять в зону СВО. Все, что нужно знать об осеннем призыве, — в материале URA.RU.

