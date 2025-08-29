29 августа 2025

Решения военкоматов об отправке срочников на службу продлили

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Решение об отправке в часть будет действовать две призывные кампании
Решение об отправке в часть будет действовать две призывные кампании Фото:

Правительство России утвердило новые правила по срокам отправки призывников к месту службы. Теперь, если молодого человека не направили в часть в период осеннего или весеннего призыва, его могут призвать в следующий призыв в течение года с момента принятия решения. Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативных правовых актов.

«Решение об отправке подлежит исполнению в следующие периоды осуществления призыва на военную службу в течение одного года со дня, в котором оно было принято. С учетом сверки данных воинского учета», — цитирует документ ТАСС.

Как ранее сообщал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, законопроект о призыве на военную службу в течение всего года призван упорядочить деятельность военкоматов. Он отметил, что переход к круглогодичному призыву позволит разгрузить военные комиссариаты, которые сейчас испытывают повышенную нагрузку два раза в год.

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев подчеркнул, что круглогодичный призыв в российскую армию поможет снизить число уклонистов и увеличить численность личного состава. По его словам, такая мера способствует более эффективному комплектованию вооруженных сил и обеспечению выполнения задачи по доведению численности армии до 1,5 миллиона военнослужащих к 2025 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство России утвердило новые правила по срокам отправки призывников к месту службы. Теперь, если молодого человека не направили в часть в период осеннего или весеннего призыва, его могут призвать в следующий призыв в течение года с момента принятия решения. Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативных правовых актов. «Решение об отправке подлежит исполнению в следующие периоды осуществления призыва на военную службу в течение одного года со дня, в котором оно было принято. С учетом сверки данных воинского учета», — цитирует документ ТАСС. Как ранее сообщал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, законопроект о призыве на военную службу в течение всего года призван упорядочить деятельность военкоматов. Он отметил, что переход к круглогодичному призыву позволит разгрузить военные комиссариаты, которые сейчас испытывают повышенную нагрузку два раза в год. Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев подчеркнул, что круглогодичный призыв в российскую армию поможет снизить число уклонистов и увеличить численность личного состава. По его словам, такая мера способствует более эффективному комплектованию вооруженных сил и обеспечению выполнения задачи по доведению численности армии до 1,5 миллиона военнослужащих к 2025 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...