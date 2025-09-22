22 сентября 2025

Власти ХМАО определили места, где снесут старые локации под КРТ

В Югре под комплексное развитие территорий отдадут 49 локаций в 450 гектаров. Программа предполагает в том числе снос старых объектов и строительство новых.

«На территории 13 муниципальных образований автономного округа определено 49 территорий под КРТ. Общая площадь этих участков составляет 450,9 га. Градостроительный потенциал этих территорий — 3,09 миллионов квадратных метров жилой площади», — говорится в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».

В 2024 году власти в том числе приняли решения о запуске КРТ в Нефтеюганском районе, Югорске, Сургуте, и Нижневартовске. Их общая площадь составила около 25 гектаров.

«Проекты КРТ — это новое качество жизни в Югре. Они направлены не только на ликвидацию ветхого аварийного жилья, реконструкцию устаревших объектов, но и на создание полноценной комфортной городской среды», — цитируют в публикации замгубернатора Югры Азата Ислаева.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске первый квартал в рамках комплексного развития территорий построит тюменский девелопер. Локацию создадут на месте старых домов в центре окружной столицы.

