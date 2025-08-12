Тюменский застройщик построит первый квартал по КРТ в центре Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске первый квартал в рамках комплексного развития территорий построит тюменский девелопер «ЭНКО». Локацию создадут на месте старых домов в центре окружной столицы, сообщили представители стройкомплекса Югры.
«Согласно плану, будут снесены аварийные дома в центральной части города, а на их месте появится новый жилой квартал с детским садом на 250 мест, который перейдет в муниципальную собственность», — говорится в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». Компания подписала договор о КРТ с администрацией Ханты-Мансийска.
Участок займет более 30 гектаров в границах улиц Мира, Строителей и Чехова. В течение года девелопер будет заниматься подготовкой мастер-плана. «А с 2027 года по договору можем приступить к расселению и сносу», — сообщила в своем telegram-канале гендиректор компании Елена Низамова.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО решили застроить старую часть Нижневартовска. Тогда речь шла про микрорайон 1П, а также локации на улицах Маршала Жукова и Мира (рядом с Нижневартовской окружной клинической больницей).
