В Челябинске на улице Южноуральской,18 банда подростков выстрелила из ракетницы в лицо школьнику. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.
ЧП произошло, когда парень сидел на скамейке с девушкой. В какой-то момент к ним подошла толпа хулиганов, которая стала провоцировать пару на конфликт. Но беседа не задалась: в какой-то момент один из хулиганов достал ракетницу и выстрелил ребенку в лицо.
Парень получил телесные травмы и ожоги лица. По словам матери пострадавшего, это сделал 15-летний подросток — якобы из-за того, что у ребят произошел конфликт во время учебы. В переписке виновник признается, что не знал о патроне в ракетнице и просто хотел напугать знакомого.
Полиция «Тракторозаводского» УМВД России по Челябинску уже установила и опросила свидетелей конфликта. Ракетница, из которой предположительно были нанесены травмы, изъята и отправлена на экспертизу.
Видео: Интерсвязь
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!