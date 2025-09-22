22 сентября 2025

В Челябинске подросток выстрелил из ракетницы в лицо школьнику. Видео

Полиция уже опросила свидетелей конфликта
Полиция уже опросила свидетелей конфликта

В Челябинске на улице Южноуральской,18 банда подростков выстрелила из ракетницы в лицо школьнику. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

ЧП произошло, когда парень сидел на скамейке с девушкой. В какой-то момент к ним подошла толпа хулиганов, которая стала провоцировать пару на конфликт. Но беседа не задалась: в какой-то момент один из хулиганов достал ракетницу и выстрелил ребенку в лицо.

Парень получил телесные травмы и ожоги лица. По словам матери пострадавшего, это сделал 15-летний подросток — якобы из-за того, что у ребят произошел конфликт во время учебы. В переписке виновник признается, что не знал о патроне в ракетнице и просто хотел напугать знакомого.

Полиция «Тракторозаводского» УМВД России по Челябинску уже установила и опросила свидетелей конфликта. Ракетница, из которой предположительно были нанесены травмы, изъята и отправлена на экспертизу.

Видео: Интерсвязь

